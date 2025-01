Villetta in fiamme ad Agrate: sul posto vigili del fuoco di Borgomanero, Arona e Romagnano

Nella giornata di ieri una squadra Vigili del Fuoco di Borgomanero è intervenuta con 2 automezzi (APS + AUTOBOTTE) per un incendio in uno scantinato nel comune di Agrate Conturbia.

L’intervento

Arrivati sul posto il personale dei vigili del fuoco è intervenuto per l'estinzione delle fiamme che hanno interessato lo scantinato della villetta posta in via Rivoli.

In supporto al personale di Borgomanero sono arrivati altre 2 squadre da Arona e da Romagnano con 4 automezzi.

L’incendio è stato poi domato e sono stati messi in sicurezza gli ambienti interessanti dalle fiamme, purtroppo l'incendio ha reso inagibile parte della villetta. Sul posto anche carabinieri di Arona.