Vandalizzati i giochi del parco di Paruzzaro

I giochi sono stati imbrattati dopo lo scorso weekend.
La denuncia del sindaco Matteo Mora
“Nella giornata di domenica alcuni bambini accompagnati dai genitori hanno imbrattato con dei gessetti i giochi del parco, in modo davvero sconsiderato. Alcuni giochi erano stati installati nuovi un mese fa.
Mi lascia davvero avvilito la totale mancanza di senso civico a cui assistiamo sempre più spesso, considerato l’impegno e l’attenzione che dedichiamo (per cui ringrazio i nostri operai) a mantenere in ordine e pulito il parco.
E’ nostro compito farlo ma tali comportamenti sono inaccettabili ed una totale mancanza di rispetto delle regole e degli spazi condivisi.
Valuteremo pertanto la possibilità di porre regole più stringenti per l’utilizzo del parco giochi”.