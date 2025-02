Vandali in azione a Divignano: abbattuto un palo nel parcheggio

Vandali in azione in via Pozzetto a Divignano: gli autori del gesto sono probabilmente alcuni minorenni.

Vandali a Divignano

Un atto di vandalismo si è consumato non lontano dal centro paese. Nel parcheggio di via Pozzetto qualcuno ha divelto e abbattuto un palo stradale alto 5 metri che, posto accanto alla colonnina di ricarica per veicoli elettrici, riporta il cartello di divieto di sosta.

Un gesto compiuto probabilmente da alcuni minorenni

Ho recuperato con il motocarro il cartello e il palo - dice il sindaco Luciano Carlana - chiederemo all'operaio comunale di tornare sul posto per sistemare tutto. Erano anni che non accadeva qualcosa del genere in paese, ci tengo a sottolineare che Divignano è un luogo civile e pacifico, questi sono atti sporadici. Ho avvisato la nostra Polizia locale perché aumenti i controlli e avvii un dialogo con gli autori del gesto. Si tratta di un gruppo di ragazzini di età compresa tra i 10 e i 14 anni che frequentano la zona".

Il sindaco: "Potenzieremo le telecamere"

"Non mi interessa fare paternali e rimproveri - prosegue il sindaco Carlana - ma impegnarmi in chiave preventiva per evitare in futuro di affrontare ancora problemi del genere. E' chiaro però che il fatto non deve passare sotto silenzio. Non abbiamo telecamere in funzione in zona e quella è un’area buia. Ad ogni modo potenzieremo le telecamere già in funzione ai varchi di accesso del paese".