Tentata truffa ad Arona: falsi tecnici di Acqua Novara VCO in azione

Ad Arona, nella zona di via Piave, è stato segnalato un tentativo di truffa ai danni dei cittadini.

Tentata truffa ad Arona: falsi tecnici di Acqua Novara VCO in azion

Nella giornata di venerdì 14 marzo delle persone si sono presentate presso un’abitazione spacciandosi per tecnici di Acqua Novara VCO, sostenendo di dover effettuare controlli sulle tubature. L’azienda ha subito lanciato un avviso, chiarendo che si è trattato di un probabile raggiro.

In una nota ufficiale, Acqua Novara VCO ha ricordato che il proprio personale è sempre riconoscibile dalla divisa aziendale e dal tesserino, non chiede denaro per gli interventi e non effettua controlli delle tubature all’interno delle abitazioni.

L'azienda invita i cittadini a contattare il numero verde 800 194 974 in caso di dubbi per verificare l'autenticità di eventuali interventi.

Anche il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha rilanciato l’allarme sui social: «Ricordo a tutti di non aprire MAI a sconosciuti che vi chiedono di fare controlli o con le motivazioni più fantasiose e di contattare parenti o amici prima di aprire».

L’episodio riaccende l’attenzione sulle truffe porta a porta, un fenomeno che colpisce in particolare anziani e persone sole. Le autorità raccomandano massima prudenza e di segnalare eventuali situazioni sospette alle forze dell’ordine.