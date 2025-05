Smottamento in via Manzoni a Gattico: intervento dei vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio, una squadra dei vigili del fuoco di Borgomanero è intervenuta alle 6 a Gattico in via Manzoni per uno smottamento dovuto al maltempo della notte.

L'intervento

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e hanno predisposto la chiusura della strada.

In giornata si provvederà a rimuovere il materiale dalla sede stradale.