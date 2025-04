Smantellato un market della droga a Meina

La Compagnia Carabinieri di Arona prosegue incessantemente l’attività di contrasto al sempre più crescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente diffuso nelle aree boschive dell’Aronese e dell’Alto Vergante, gestito da batterie mobili di soggetti magrebini.

Smantellato un Market della Droga ad Arona

Nella giornata del 27 marzo 2025, i Carabinieri hanno smantellato l'ennesimo "market della droga" arrestando, in flagranza di reato, due uomini nordafricani, di 27 e 25 anni, entrambi pregiudicati, privi di documenti e senza fissa dimora.

I due soggetti sono stati trovati in possesso di oltre 40 grammi di eroina, 30 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, numerosi cellulari, materiale per il confezionamento (tra cui un bilancino di precisione e sacchetti di cellophane), oltre a oggetti atti ad offendere, come un machete. Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato circa 1.500 euro, provento dell'attività illecita.

L’area in cui i due sono stati arrestati è situata nella zona boschiva adiacente la via per Ghevio, nel Comune di Meina (NO), frazione Ghevio località Piantini. Questo luogo era ormai diventato un punto di riferimento abituale per le cessioni di droga, con i trafficanti che uscivano dalla boscaglia per rifornire gli acquirenti.