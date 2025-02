Si cerca Carmen Della Gatta: 15enne salita sul bus a Dormelletto e poi scomparsa

Ricerche in corso per la ragazza che nella mattina di lunedì 3 febbraio è salita su un autobus a Dormelletto per poi far perdere le proprie tracce.

Carmen Della Gatta

"Denunciamo la scomparsa di Carmen Della gatta, ragazza di 15 anni, alta circa 1.60 - scrive la sorella sui social - È uscita per prendere l'autobus da Dormelletto per Romagnano alle 06.30 lunedì 3 febbraio 2025 con nostro papà. Supponiamo sia scesa a Borgomanero alle 7, dove ha lasciato il telefono sull'autobus.

Indossava una tuta grigia e una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con il logo rosa e una borsa nera della Furla. E' in presenza di un ragazzo maggiorenne.

Si prega di spargere la voce della scomparsa e per qualsiasi informazione i numeri da contattare sono 3496099712 - 3891530047 - 3462416020"