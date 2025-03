Si avvicina alla ex nonostante il braccialetto elettronico: 21enne arrestato dai carabinieri di Arona

Arresto in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa La Compagnia Carabinieri di Arona mantiene alta l’attenzione nel contrasto alla violenza di genere ed in particolare nei confronti delle donne.

21enne arrestato

Martedì 11 i militari del Norm hanno arrestato, in flagranza di reato, per “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” un 21 enne borgomanerese, già destinatario del provvedimento cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo, nonostante le prescrizioni imposte dal Giudice, si è avvicinato all’abitazione dell’ex fidanzata, in passato vittima delle sue violenze, la quale ha subito segnalato la sua presenza alla Centrale Operativa del Comando che ha provveduto immediatamente ad inviare la pattuglia sul posto. I militari una volta intervenuti hanno bloccato l’uomo ad una distanza di circa 40/50 metri dall’abitazione della richiedente, dichiarandolo in stato di arresto con successiva traduzione presso la casa circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.