Scontro tra moto a Meina: due feriti

Scontro tra moto questa sera a Meina. Due giovani sono rimasti feriti nell'incidente.

Incidente a Meina

Incidente a Meina nella sera di oggi, sabato 21 giugno. Due motociclisti sono rimasti coinvolti in uno scontro particolarmente violento. Entrambi i guidatori, due giovani sulla trentina, sono rimasti feriti. Uno di essi è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Novara e ricoverato in codice rosso, l'altro invece è stato ricoverato in codice giallo.