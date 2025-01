Schiacciato dall’albero che stava tagliando: tragedia a Castelletto Ticino

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio 2025, una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle ore 17 a Castelletto Ticino in zona via Lazzaretto per il soccorso di una persona.

La tragedia

La squadra, arrivata in una zona boschiva, si attivava per il recupero di una persona travolta da un albero durante le operazioni di taglio.

Arrivati sul posto anche elisoccorso e un’ambulanza della Croce Rossa di Arona.

Purtroppo il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Presenti anche due auto dei carabinieri del comando di Arona e di Castelletto sopra Ticino.