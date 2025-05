Rubato un pinguino alla fontana di Arona: individuati i 3 autori del furto

Nello scorso Consiglio Comunale il comune di Arona ha stanziato altri 160mila euro per nuove telecamere in città.

Autori di furti beccati

"Solo nelle ultime settimane ne abbiamo installate una decina, io credo molto nel controllo del territorio e credo che uno dei mezzi per far prevenzione sia proprio il largo uso e l’installazione di telecamere - fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli - Nei giorni scorsi hanno rubato un pinguino dalla fontana e grazie alle telecamere abbiamo individuato i tre autori. Ieri una tentata rapina e oggi grazie alle nostre telecamere arrestati gli autori.

A breve altre zone della città saranno coperte. La scorsa settimana mi sono incontrato con il Comandante Provinciale dei Carabinieri e abbiamo parlato di un'attività sinergica Comune/Carabinieri proprio sul tema telecamere. Non posso dare dettagli ma è tutto finalizzato ad aumentare la sicurezza in città.

Grazie a Carabinieri e polizia locale per la proficua collaborazione".