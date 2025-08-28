Rubano borsetta a un'anziana di Lesa e prelevano al bancomat: fermati dai carabinieri

Cronaca

Uno arrestato gli altri due rilasciati

Nella giornata del 26 agosto 2025, personale del NORM della Compagnia Carabinieri di Arona ha fermato tre cittadini sudamericani, già con precedenti penali specifici, presunti autori di un furto con destrezza ai danni di un’anziana signora, mentre si apprestava a fare la spesa all’interno di un supermercato nel Comune di Lesa.

I fatti

Dopo aver sottratto la borsa, contenente denaro in contante e la carta di credito, i soggetti iniziavano ad eseguire prelievi in alcuni sportelli ATM di Meina e Arona. L’azione tempestiva dei militari consentiva di rintracciare e bloccare i tre in Castelletto Sopra Ticino (NO) mentre tentavano di allontanarsi in territorio lombardo. Nel corso dell’operazione veniva rinvenuta l’intera somma di denaro poco prima prelevata, nonché la borsa con gli effetti personali, tra cui un telefono cellulare di proprietà della vittima.

In accordo con la Magistratura competente due degli indagati sono stati deferiti in stato di libertà. Per il terzo, invece, sono scattate le manette, in quanto i controlli hanno fatto emergere l’esistenza, a suo carico, di una misura cautelare in carcere, emessa dall’Autorità

Giudiziaria di Milano. Dopo le formalità di rito i due, un uomo e una donna, rispettivamente di anni 49 e 46, venivano rilasciati mentre il terzo di anni 28 veniva associato alla casa circondariale di Novara. L’attività investigativa conferma ancora una volta l’impegno costante dei Carabinieri della Compagnia di Arona nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle persone più fragili e vulnerabili della comunità.