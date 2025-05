Rotonda di Paruzzaro: finalmente ci siamo, domani il primo incontro

A darne notizia è l'Onorevole Alberto Gusmeroli che, negli ultimi anni, ha sollecitato più volte la realizzazione della rotonda all'uscita autostradale di Arona nel territorio di Paruzzaro, luogo tristemente noto per tanti incidenti alcuni anche mortali.

La comunicazione di Gusmeroli

"Ciò che mi era stato scritto a dicembre 2023 comincia a concretizzarsi. Si avvia il tavolo tecnico prodromico alla progettazione e alla realizzazione della rotonda

Ho parlato nuovamente due volte, nelle due settimane precedenti, con i vertici di Anas e domani ci sarà il primo incontro tra Anas, Autostrade e comune di Paruzzaro. Ringrazio il nuovo vertice di Anas appena insediatosi da un mese che ha raccolto il mio continuo sollecito.

Dispiace tantissimo per gli incidenti nel frattempo accaduti e una preghiera per la Signora mancata alla vita proprio all’uscita dell’autostrada".

Così Claudio Andrea Ghemme di Anas

"Faccio seguito alla sua nota del 22 aprile (rispondendo a Gusmeroli) per confermarle che procedono le interlocuzioni di Anas con la società Autostrade per l'Italia al fine di promuovere la realizzazione della rotatoria di svincolo dell'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce presso l'uscita Arona all'intersezione con la SS142 del Biellese.

La società Autostrade per l'Italia ha comunicato la disponibilità ad avviare un tavolo tecnico di confronto al fine di esaminare congiuntamente le parti di dettaglio della proposta avanzata dal comune di Paruzzaro proponendo un incontro con Anas e l'amministrazione comunale giovedì 8 maggio.

Sarà cura della struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d'Aosta fornire alla sua attenzione gli aggiornamenti circa lo sviluppo del progetto a valle dell'incontro".