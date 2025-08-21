Cronaca

Ragazzini seduti di notte in mezzo alla Statale a Castelletto

Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto costargli caro

Castelletto sopra Ticino
Pubblicato:

Ha dell'incredibile, se non altro per la pericolosità, quanto registrato da un automobilista Ncc l'altra notte sulla Statale 33 del Sempione a Castelletto Sopra Ticino: un gruppetto di adolescenti seduti al buio in mezzo alla careggiata.

Il video

L'uomo, grazie alla telecamera presente a bordo del proprio mezzo, ha filmato la scena per poi postarla anche sui social. Era da poco passata la mezzanotte e i giovani erano seduti come se niente fosse in mezzo alla strada davanti al McDonald's: nel gruppetto anche due ragazzine.

 

Stando a una prima ricostruzione pare fossero andati a cenare nel vicino fast food per poi piazzarsi in mezzo alla strada senza nessun motivo e mettendo in serio pericolo la propria vita. Subito sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno fatto spostare i giovani per poi identificarli e riportarli alle famiglie: pare fossero in vacanza in zona dunque non residenti in paese.

"Cosa abbiamo sbagliato noi genitori?" si chiede l'uomo che ha ripreso la scena.

Tu cosa ne pensi?
