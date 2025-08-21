Ragazzini seduti di notte in mezzo alla Statale a Castelletto

Cronaca

Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto costargli caro

Ha dell'incredibile, se non altro per la pericolosità, quanto registrato da un automobilista Ncc l'altra notte sulla Statale 33 del Sempione a Castelletto Sopra Ticino: un gruppetto di adolescenti seduti al buio in mezzo alla careggiata.

Il video

L'uomo, grazie alla telecamera presente a bordo del proprio mezzo, ha filmato la scena per poi postarla anche sui social. Era da poco passata la mezzanotte e i giovani erano seduti come se niente fosse in mezzo alla strada davanti al McDonald's: nel gruppetto anche due ragazzine.

Stando a una prima ricostruzione pare fossero andati a cenare nel vicino fast food per poi piazzarsi in mezzo alla strada senza nessun motivo e mettendo in serio pericolo la propria vita. Subito sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno fatto spostare i giovani per poi identificarli e riportarli alle famiglie: pare fossero in vacanza in zona dunque non residenti in paese.

"Cosa abbiamo sbagliato noi genitori?" si chiede l'uomo che ha ripreso la scena.