Polizia controlla auto a Meina: a bordo 22 involucri con cocaina

Negli scorsi giorni una pattuglia dell’Unità di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia in servizio sull’arteria autostradale A26 Voltri/Sempione, mentre percorreva la SP34 sul tratto di strada che costeggia l’A26 nei pressi dello svincolo di Meina, territorio del Comune di Invorio (NO), nella sua consueta attività di vigilanza e monitoraggio delle zone adiacenti al territorio autostradale, procedeva al fermo di un veicolo già oggetto di segnalazione in quanto datosi alla fuga nei giorni precedenti.

Il controllo

Anche in considerazione del vistoso stato di agitazione del conducente, si procedeva a verifiche accurate sul mezzo, che consentivano di rinvenire ventidue involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, unitamente a denaro contante, circostanze che consentivano agli agenti di procedere all’arresto in flagranza di reato per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”.

Pertanto il soggetto veniva accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Novara per gli accertamenti foto-segnaletici e successivamente associato presso la casa circondariale di Verbania a disposizione della locale Procura della Repubblica.