Pizzaiola aronese incontra Papa Leone XIV

Un’esperienza davvero straordinaria quella che ha vissuto la pizzaiola aronese Maria Ferrante.

La storia

Sabato 6 settembre ha infatti avuto il piacere di incontrare il pontefice, Papa Leone XIV in piazza San Pietro, nella Città del Vaticano. Della spedizione facevano parte anche il maestro di freestyle della stessa Ferrante, il campionissimo mondiale Paolino Bucca, il presidente dell’Accademia Micro Onda Group Christopher Grassini, Nicolò Angileri (Chef Nick), uno dei primi chef a sperimentare impasti senza glutine con diversi riconoscimenti, nel 1992 Campione del Mondo nella Classe Pizza Creativa e in ultimo, ma non per poca importanza, il giovanissimo Giorgio Nazir Chef Pizzaiolo, uno degli ultimi Campioni Mondiali di Freestyle a Las Vegas e Parma 2025.

La pizzaiola professionista e pizzaiola acrobatica aronese, titolare del locale Assaggio e Passeggio, in città, ha partecipato con il suo team a un incontro organizzato in occasione della Festa della Famiglia, promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. «Un evento che porterò nel cuore per sempre – dice Ferrante – ho stretto la mano al nostro straordinario Papa Leone. Un gesto semplice, ma carico di significato. Il batticuore, l’emozione, la gratitudine… Tutto si è fermato per un istante.

Grazie ad un permesso speciale riservato al Team tricolore acrobatic di cui faccio parte, ho avuto il privilegio di visitare i Giardini Vaticani: un luogo di pace, bellezza e spiritualità che mi ha lasciata senza fiato. Un grazie di cuore al Maestro Paolino Bucca e a tutto il team di colleghi per questa straordinaria avventura. Far parte di qualcosa di così grande è un dono».