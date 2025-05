Parcheggio di via Torino ad Arona, Gusmeroli: "Avanti con la riqualificazione"

Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli fornisce aggiornamenti sul nascente nuovo parcheggio di via Torino.

Intervento

"Come si sa L’acquisizione della Concessionaria Ex Renault di via Torino era una delle più importanti promesse elettorali. Le trattative sono state concluse ad ottobre 2024, e la delibera di giunta è datata 8 novembre 2024, in linea con quanto promesso.

Dopo diversi sopralluoghi, l’area della Concessionaria di via Torino, è risultata di grandissima potenzialità viabilistica, ambientale e per una riqualificazione di tutta la zona; abbiamo lavorato da subito per rimuovere tutti i pericoli per la popolazione, è stato importante l’intervento del Comune in febbraio con la bonifica dell’amianto, i tanti rifiuti abbandonati, perché il rio San Luigi, all’interno della Concessionaria, era a rischio inquinamento.

A questo punto, l’amministrazione ha deciso di impegnarsi, oltre che per la realizzazione di un parcheggio, per trasformarla in una grande opera di riqualificazione cittadina. Abbiamo rallentato anche perché sono emerse possibilità di ottenere contributi a fondo perduto riqualificando l’area, abbellendola anche con tanto verde. La realizzazione di un parcheggio ma anche un miglioramento estetico e ambientale, una grande occasione per aiutare i residenti di via Torino, via XX Settembre e corso Liberazione e i negozianti che soffrono da anni la penuria di parcheggi, ma al contempo piantumare l’area, creare zone dedicate al verde e ricariche per auto e bici.

Vogliamo che quell’aerea, che avrà nuovamente visibile anche il bellissimo tunnel della Ferrovia costruito a volte più di cento anni fa, possa essere un momento di riqualificazione a 360 gradi di tutta la zona. Il progetto è a cura del nostro bravissimo ufficio tecnico un parcheggio da circa cinquanta posti insieme alla riqualificazione e abbellimento di tutta la zona. Via Torino merita di cogliere questa occasione per essere ancora più bella e questa è l’occasione giusta”.

Per chi mi chiede: è intenzione dell’amministrazione tenerlo gratuito ma a rotazione durante il giorno".