Muore cercando funghi: addio ad Angelo Sacchi, ex dipendente comunale di Dormelletto

Una tragedia ha scosso la piccola comunità di Dormelletto. Angelo Sacchi, 67 anni, molto conosciuto in paese, ha perso la vita mentre stava cercando funghi.

Angelo Sacchi

L’uomo si era recato in località Alpe Briasca nel comune di Trontano per cercare funghi. Dopo una telefonata alla famiglia di lui non si avevano avuto più notizie. La moglie ha così allertato il Soccorso Alpino che ha subito fatto scattare le ricerche. Ieri mattina, mercoledì 24, intorno alle ore 10:30, il disperso è stato avvistato dalle squadre dei soccorritori grazie anche alla localizzazione della posizione del suo telefono cellulare mediante tecnologia avanzata a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago proveniente da Malpensa, che ha successivamente provveduto al recupero.

Le ricerche iniziate da martedì, erano proseguite per tutta la scorsa notte, con l’impiego di diverse risorse, tra cui il Posto di Comando Avanzato con UCL proveniente del Comando di Novara e funzionario VVF del Comando di Verbania in posto, Sistemi a Pilotaggio Remoto (droni) dalla Direzione Regionale VVF Piemonte e dal Comando VVF di Savona, personale specializzato nella ricerca di apparati telefonici (IMSI Catcher) della Direzione Regionale VVF Lombardia, personale specializzato in tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF) e in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) del Comando VVF del Verbano-Cusio-Ossola, che hanno operato in stretta sinergia con il personale del SAGF e del CNSAS.

Il ricordo del sindaco Lorena Vedovato

“Ci tenevo a ricordare il nostro Angelo Sacchi, scomparso tragicamente mentre era nel bosco a cercare funghi. Angelo ha lavorato per diversi decenni nel comune di Dormelletto. Ha accompagnato negli anni centinaia di bimbi e bimbe sullo scuolabus e ha curato con amore ed impegno il cimitero. Circa 10 anni fa è andato in pensione ed è diventato consigliere di maggioranza. Ma mi preme testimoniare la bontà di questo uomo, sempre mite e disponbile per tutti: Angelo non ha mai litigato con nessuno nella sua vita, era una persona per bene. Siamo vicini alla famiglia in questo momento così difficile”.

Lascia la moglie, due figlie e i nipoti. I funerali si terranno venerdì alle 14.30 a Dormelletto.