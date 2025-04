Massino in lutto per Giuseppe Tagini detto “Caiol”

Tutto il paese è in lutto per un personaggio molto amato e conosciuto della comunità. Settimana scorsa è infatti scomparso Giuseppe Tagini, detto “Caiol”. Ecco come lo ricorda un massinese doc come Angelo Gemelli, funzionario dell’Unione europea a riposo e tra le altre cose anche ex vicesindaco proprio a Massino.

Il ricordo

«Da alcuni giorni - scrive - Giuseppe era ricoverato presso l’ospedale di Borgomanero nella speranza di potersi riprendere da un persistente malessere. Le assidue cure dei medici e l’amorevole vicinanza della moglie e del figlio gli sono state di grande giovamento. Anche la visita presso l’Ospedale di don Fabrizio, per una preghiera di conforto e di vicinanza alla famiglia, ricordata nell’omelia, gli è stata di grande conforto. Purtroppo, con il rintocco delle campane di lunedì mattino 24 marzo è giunta in paese la notizia che Giuseppe ci aveva lasciati. Era una persona di carattere buono e ben voluta in tutto il paese. Tutta la popolazione ed in particolare parenti e amici, si uniscono al dolore dei familiari e ricordano Giuseppe con grande stima e affetto.

Per anni ha lavorato a Milano con il papà e il fratello con una propria impresa nel settore dell’imbiancatura. Raggiunta l’età della pensione, è ritornato stabilmente a Massino per godersi la meritata pensione e dedicarsi con grande passione all’attività venatoria. In questo campo era un vero maestro. Conosceva ogni anfratto del territorio ed ogni specie di nocivo. Una passione che condivideva con i numerosi amici di Massino e dei paesi limitrofi. Giuseppe lascia la moglie Anna Maria e il figlio Luciano con Livia. Le esequie, celebrate da don Fabrizio e accompagnate dal coro Motta Rossa, di cui fa parte anche il figlio Luciano, si sono svolte martedì 25 nella chiesa parrocchiale di Massino con la partecipazione di una moltitudine di parenti e amici provenienti anche da Ameno, paese di origine della moglie».