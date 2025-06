Lavori sulla parete rocciosa della Rocca: dal 9 giugno senso unico alternato

Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea sovrastante la S.S. 33 del Sempione con messa in sicurezza della strada statale: da lunedì 9 giugno semaforo a senso unico alternato.

Lavori sulla parete rocciosa della Rocca

Prosegue il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la strada statale 33 del Sempione, con messa in sicurezza della strada, della spiaggia delle Rocchetta e dell'immobile della Nautica.

Ad oggi è stato ultimato il rafforzamento corticale della parete rocciosa della Rocca Borromea ed in data 30 maggio è stata ultimata la posa della rete plastificata a maglia fine sulla sommità della barriera paramassi esistente. Tale lavorazione è stata effettuata al fine di scongiurare la caduta di piccoli detriti e ramaglie sulla Strada Statale durante le fasi di disbosco e di perforazione degli ancoraggi e dei dreni previsti. I lavori di disbosco della parte sommitale della pendice e l’esecuzione della linea vita, viste le difficolta operative per la gestione del traffico e dell’impianto semaforico a tre vie, verranno iniziati in data 09 giugno 2025 con riduzione di carreggiata.

Da lunedì 9 giugno 2025 dunque, la prosecuzione del cantiere comporterà il senso unico alternato sulla strada statale 33 del Sempione, regolato da semaforo. I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18. In occasione di lavori ritenuti particolarmente pericolosi potrà essere interdetto il traffico in entrambi i sensi di marcia per massimo 10 minuti con eventuale deviazione del traffico.

Il tratto interessato dai lavori è dal km 65+400 al km 65+300, precisamente da Villa Cantoni fino all'intersezione con Via Verbano.

E' stato inoltre istituito il divieto di transito per i mezzi che superano le 16 tonnellate con l'alternativa di utilizzo del tratto autostradale, mentre le autovetture in alternativa possono percorrere via Verbano e via Partigiani.

Le opere, rese possibili grazie allo stanziamento di 400 mila euro da parte della Regione Piemonte, sono finalizzate ad evitare il distacco dei volumi attualmente instabili presenti sulla parete rocciosa e a contenere porzioni di materiale di dimensioni più rilevanti.

I lavori sono eseguiti dall’impresa I.CO.STRA S.r.l. di Genova e diretti da Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania.