Lago Maggiore, controlli sulla “movida”: tre gestori denunciati e multe per 30mila euro

Operazione tra Arona e Dormelletto nella notte del 6 novembre. Nel mirino una sala slot, un ristorante e una sala da ballo

Tre gestori di attività commerciali denunciati e sanzioni per un importo complessivo di circa 30mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri nella notte del 6 novembre tra Arona e Dormelletto, nell’ambito di un servizio straordinario contro la cosiddetta “mala movida” e per verificare il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lago Maggiore, controlli sulla “movida”

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Novara, insieme ai Carabinieri dell’Arma territoriale, e si è protratta fino alle 4 del mattino. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate irregolarità in tre esercizi commerciali della zona, con conseguenti denunce in stato di libertà a carico dei rispettivi gestori.

Le irregolarità nei tre locali

A Dormelletto, i controlli hanno interessato una sala slot, per la quale sono state contestate violazioni per oltre 13.400 euro. Le irregolarità riguardano la mancata nomina del medico competente e l’omessa visita medica preventiva dei lavoratori.

Ad Arona, invece, i Carabinieri hanno verificato un ristorante, sanzionato per circa 1.500 euro per l’installazione illecita di impianti di videosorveglianza.

Sempre ad Arona, una sala da ballo è stata sanzionata per oltre 14.800 euro. In questo caso, le violazioni accertate riguardano la mancata formazione del personale e l’omessa visita medica preventiva dei lavoratori.

Identificate 90 persone e controllati 45 veicoli

Nel corso del servizio, che ha coinvolto i comuni di Arona e Dormelletto, i militari hanno identificato complessivamente 90 persone e sottoposto a controllo 45 veicoli.

L’attività rientra nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle attività commerciali e al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Autorità giudiziaria è stata informata per gli eventuali successivi provvedimenti di legge.