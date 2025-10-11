Invorio in lutto per l’ex pilota di rally Stefano Cavajoni

Invorio è in lutto per l’ex pilota di rally e appassionato di auto d’epoca Stefano Cavajoni.

Lutto a Invorio per Cavajoni

Stefano Cavajoni era molto conosciuto e apprezzato in paese. Nato ad Arona l’1 settembre 1956, si è spento domenica 21 settembre. Lascia la moglie Daniela e i fratelli Giuseppe Angelo, Fabrizio e Giovanna. Imprenditore nel campo immobiliare e originario di Milano, da oltre 45 anni condivideva con Daniela le sue giornate. Aveva anche molti amici che gli volevano bene.

Le parole della moglie

“La sua famiglia aveva una casa a Invorio e ci siamo conosciuti nella compagnia del paese – dice la moglie – quello che più ha calamitato i suoi interessi erano le automobili e i motori. E’ stato rallista fino al 1994 e ha partecipato a numerose gare importanti: è stato varie volte in Africa e in molti Paesi europei e non ha certo dimenticato l’Italia. In zona ha condotto la sua macchina nel Rally delle Valli Ossolane. Poi ha scelto veicoli d’epoca e ha preso parte alle gare di regolarità storica, iscrivendosi a vari motoclub. Ad esempio sul nostro territorio si era unito a I miserabili di Borgomanero, che sono molto attivi e uniscono competenza per le quattro ruote, dinamismo organizzativo e spirito di amicizia”.

La passione per le auto d’epoca

“Era iscritto anche all’Audi sport club, a un Porsche club in Emilia Romagna e alla Scuderia ambrosiana di Milano – dice la moglie – ma aveva la tessera anche di altri gruppi. Ciò testimonia la sua inclinazione a condividere con altri questo amore forte che nutriva verso i motori e la loro storia. Io gli sono stato vicino in questo percorso da quando è passato alle auto storiche. Ho capito subito l’energia positiva che gli davano. Era appassionato anche di penne stilografiche, ne collezionava molte, come collezionava automobili. Di carattere buono e affabile, erano tantissimi gli amici che lo ricordano non solo nel mondo delle corse. A Invorio c’erano molte persone che gli volevano bene e, cosa che non accade sempre, con alcuni della compagnia di quando eravamo più giovani, ci si vedeva con regolarità dopo decenni». Il direttivo de I miserabili sulla pagina Facebook ha espresso un messaggio di cordoglio per Cavajoni: «Caro Stefano che la terra ti sia lieve e riposa in pace”.