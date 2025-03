Inseguimento nei boschi aronesi: arrestato spacciatore

Non conosce sosta l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Arona nell’attività di prevenzione e repressione del preoccupante e ormai diffuso fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive della provincia di Novara.

In frazione Campagna

Nella giornata odierna il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile ha tratto in arresto, in flagranza di reato E.K, 25 enne, cittadino marocchino, senza fissa dimora, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 17 marzo ad Arona nell’area boschiva lungo la SP 110 località Campagna, quando i militari operanti, dopo un prolungato servizio di osservazione, hanno notato in un'area sterrata due soggetti extracomunitari mentre cedevano dosi sul ciglio dell’attigua strada ad acquirenti che giungevano a bordo di autovetture.

Vistisi scoperti, i malviventi si sono dati a fuga repentinamente nella boscaglia. Dopo un inseguimento solo uno dei due veniva raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione veniva rinvenuto denaro in contante pari a 5.000 euro circa verosimilmente provento della pregressa attività di vendita della sostanza stupefacente; un panetto di hashish del peso 50 grammi circa; 10 grammi circa di cocaina; due cellulari; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Sono in corso accertamenti per identificare il soggetto fuggito nella boscaglia. E’ stato inoltre appurato che l’arrestato risultava anche destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Piacenza per attività’ di spaccio di stupefacenti nelle aree campestri di quella provincia. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Competente autorità giudiziaria, l’arrestato è stato portato in carcere a Verbania.