Incidente sulla Statale 32 ad Arona: coinvolte tre auto, tre feriti in ospedale

Incidente stradale questa mattina, giovedì 14 maggio 2026, sulla SS32 ad Arona, all’altezza del distributore Vega.

Incidente sulla Statale 32 ad Arona: tre feriti

Sul posto sono intervenuti alle 8.30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arona.

Secondo quanto comunicato dai pompieri, il sinistro ha coinvolto tre autovetture. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure a due feriti rimasti all’interno dei mezzi, utilizzando tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), oltre a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Successivamente, con l’arrivo del personale sanitario del 118, si è proceduto all’estricazione di uno dei feriti dall’abitacolo del veicolo.

Complessivamente sono tre le persone trasportate all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri, il personale del 118 e gli operatori di ANAS per la gestione della viabilità e della sicurezza stradale.