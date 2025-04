Incendio a Dormelletto: valori nella norma, resta l'obbligo di tenere chiuse le finestre

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Dopo diverse ore le fiamme sono state domate e alle 13.30 i fumi risultano quasi completamente dispersi.

"Si chiede gentilmente alle famiglie della zona di tenere le finestre chiuse e nel caso, di indossare la mascherina quando si esce - ha fatto sapere il sindaco Lorena Vedovato intorno alle 14 - Non c'è pericolo imminente per gli abitanti ma nelle prossime ore Arpa sarà interessata dalla campionatura dell'aria e della falda. Mi trovo sul luogo dell' incendio e la situazione è comunque tornata quasi alla completa normalità".

"Ci scusiamo per i disagi del traffico sulla Statale 33 del Sempione, ma per operare meglio, deve rimanere chiusa una corsia nel tratto rotonda Ribot - rotonda in costruzione" ha aggiunto Vedovato.

AGGIORNAMENTO DELLE 16:

Ecco l'aggiornamento della sindaca reso pubblico poco prima delle 16: