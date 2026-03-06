Il caso a Castelletto: “Non siamo noi il ristorante sanzionato per la carne scaduta”

Continuano a far discutere i controlli effettuati nelle scorse settimane dai carabinieri, dal Nas e dall’Asl in alcune attività di Castelletto Ticino.

La precisazione

Nel corso delle verifiche, infatti, due locali del paese erano stati chiusi temporaneamente a causa del mancato rispetto delle norme di legge. Una volta che la notizia è stata resa pubblica però, la proprietaria del ristorante Nel Cuore del Mondo ha ritenuto di dover precisare alcuni aspetti rispetto ai controlli che hanno riguardato il suo locale. “Dopo l’uscita degli articoli sui giornali e sui portali online – dice la titolare Barbara Malinverni – le voci si sono rapidamente diffuse in tutto il paese. I giornali parlano di una grave sanzione per una importante quantità di carne scaduta in uno dei locali. Io ci tengo a precisare che il mio locale è stato sanzionato solo per motivi di sicurezza e non per la presenza di cibo scaduto. Una volta che ci siamo messi in regola con le norme sulla sicurezza abbiamo potuto riaprire. Purtroppo questa vicenda ha danneggiato la nostra immagine, quindi ci tengo a ribadire che siamo estranei alle infrazioni citate negli articoli di stampa. Quindi chi vuole venire a mangiare nel ristorante Nel Cuore del Mondo può farlo in assoluta tranquillità”