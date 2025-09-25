Furto in un ristorante di Arona: arrestati due uomini, denunciato un terzo

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Arona e della Stazione di Borgo Ticino hanno arrestato due uomini di origini sudamericane, rispettivamente classe 2000 e 2001, con precedenti a loro carico, ritenuti responsabili del furto aggravato commesso nella serata del 23 settembre 2025 in Arona all’interno di un ristorante, denunciando in stato di libertà un terzo complice, anch’esso sudamericano, 28enne, sempre con l’accusa di furto aggravato.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, nel corso della serata due dei malviventi, ben vestiti, sono entrati all’interno del ristorante del centro cittadino di Arona, mentre il terzo complice li attendeva fuori in auto.

Una volta dentro, gli autori del furto, approfittando della distrazione dei clienti intenti a mangiare, si sono impossessati di una borsa appoggiata su una sedia per poi darsi immediatamente alla fuga.

La repentina azione predatoria non è sfuggita al titolare del ristorante che, dopo aver dato l’allarme, ha fornito ai militari anche una descrizione sommaria dei malviventi.

Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno consentito di individuare, poco dopo nello stesso centro, i sospettati mentre tentavano di allontanarsi a bordo dell’autovettura del terzo complice.

Le persone fermate sono state trovate in possesso della refurtiva, consistente nella borsa della vittima con il relativo contenuto, tra cui la somma di 500 euro in contanti. I due esecutori materiali, privi di documenti e irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati per furto aggravato dalla destrezza a seguito anche delle testimonianze acquisite, mentre il

driver è stato deferito in stato di libertà.

La donna, dopo aver sporto denuncia, è rientrata subito in possesso di quanto asportatole. Nella giornata del 24 settembre il GIP del Tribunale di Verbania convalidava gli arresti, sottoponendo i responsabili alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed uno di essi alla misura dell’obbligo di dimora nel milanese.