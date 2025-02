Furti nelle abitazioni dell'aronese: i carabinieri arrestano due donne

Nell’ambito dei numerosi servizi di controllo del territorio condotti dalla Compagnia Carabinieri di Arona, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno criminale dei furti in abitazione nelle aree del novarese, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Arona, mercoledì 5 febbraio 2025, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, due donne di etnia slava, entrambe domiciliate a Torino.

I fatti

I militari raggiungevano il comune di Meina dove era stata segnalata la presenza di movimenti sospetti nei pressi di alcune abitazioni sul lungolago e in una delle quali, un residente la zona, nel rincasare notava la porta d’ingresso del proprio appartamento forzata.

L’immediato e pronto intervento dei Carabinieri, permetteva di sorprendere e fermare le due donne, in procinto di scendere le scale dell’abitazione per darsi alla fuga con ancora addosso alcuni grimaldelli per lo scasso e la refurtiva, per un valore di 20mila euro in indumenti griffati e monili in oro.

Le due indagate, note alle forze dell’ordine per aver commesso precedenti reati contro il patrimonio, al termine delle formalità di rito, sono state poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Verbania in attesa del giudizio direttissimo.