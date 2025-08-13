Furgone si ribalta sulla A26 e occupa l'intera carreggiata: autostrada chiusa con uscita a Meina

In direzione Gravellona

Conducente portato in ospedale

Alle ore 11 circa di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona veniva allertata per un incidente stradale sulla autostrada A26 al chilometro 173+900 direzione Gravellona Toce.

L'incidente

Un furgone che trasportava piante si era ribaltato occupando l'intera carreggiata.

I pompieri hanno così soccorso il conducente trasportato dal 118 in ospedale e messo in sicurezza il veicolo. Attualmente

L'autostrada A26 risulta chiusa direzione Gravellona Toce con uscita obbligatoria a Meina. Sul posto la Polizia Stradale e la società autostrade.