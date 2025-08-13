In direzione Gravellona

Furgone si ribalta sulla A26 e occupa l'intera carreggiata: autostrada chiusa con uscita a Meina

Conducente portato in ospedale

Meina
Pubblicato:

Alle ore 11 circa di oggi, mercoledì 13 agosto 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco di Arona veniva allertata per un incidente stradale sulla autostrada A26 al chilometro 173+900 direzione Gravellona Toce.

L'incidente

Un furgone che trasportava piante  si era ribaltato occupando l'intera carreggiata.
I pompieri hanno così  soccorso il conducente trasportato dal 118 in ospedale e messo in sicurezza il veicolo. Attualmente

L'autostrada A26 risulta chiusa direzione Gravellona Toce con uscita obbligatoria a Meina. Sul posto la Polizia Stradale e la società autostrade.

