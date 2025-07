Don Matteo Balzano trovato senza vita: aveva 35 anni

Tragedia

Il sacerdote si sarebbe tolto la vita. Lutto a Castelletto e Cannobio

Lutto nelle comunità di Cannobio e Castelletto Ticino per la scomparsa improvvisamente e inaspettata di don Matteo Balzano. Aveva 35 anni.

Addio a don Matteo

Lutto a Cannobio e a Castelletto Ticino per la scomparsa di don Matteo Balzano. Oggi il sacerdote è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Cannobio, la comunità che lo aveva accolto da pochi anni. Precedentemente era stato in servizio a Re. Nel 2023lasciò la parrocchia di Castelletto, dove si era occupato, come coadiutore, soprattutto dell'oratorio San Carlo. Il giovane religioso era originario di Grignasco. I funerali saranno celebrati dal Vescovo, franco Giulio Brambilla, a Cannobio il prossimo martedì 8 luglio, alle 10.30.

Il cordoglio della Diocesi

Per ricordarlo la Diocesi di Novara ha pubblicato una nota, firmata dal vicario per il clero e la vita consacrata, don Franco Giudice.

"Don Matteo - scrive don Giudice - originario della parrocchia di Grignasco, era nato il 3 gennaio 1990 a Borgomanero ed era stato ordinato sacerdote il 10 giugno 2017 da mons. Franco Giulio Brambilla vescovo di Novara. Il suo ministero sacerdotale è stato vissuto, dal 2017 ai primi mesi del 2023, come vicario parrocchiale nella Comunità di Castelletto sopra Ticino. Dopo un periodo vissuto presso il Santuario di Re, aveva ripreso con entusiasmo la propria missione tra i giovani dell’oratorio della parrocchia di Cannobio, offrendo il suo servizio anche per la Valle Cannobina. Questa mattina il suo corpo è stato trovato esanime nell’abitazione dell’Oratorio, dopo che don Matteo si era tolta la vita. Solo il Signore, Colui che “scruta e conosce” ciascuno di noi, sa comprendere i misteri più impenetrabili dell’animo umano. Eleviamo al Dio della misericordia la preghiera per don Matteo, nostro confratello nel sacerdozio, esprimendo un’umana vicinanza, in questo drammatico momento, ai suoi famigliari e a tutta la Comunità parrocchiale di Cannobio. Lunedì 7 luglio alle 20.30 si terrà, presso la collegiata San Vittore di Cannobio, la veglia di preghiera. Martedì 8 luglio alle 10.30, sempre in collegiata, il vescovo Franco Giulio Brambilla presiederà i funerali. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Grignasco".

Lutto nella comunità di Castelletto

Anche la Comunità parrocchiale di Castelletto ha dedicato al sacerdote un post sui propri canali social:

"Siamo stati raggiunti dalla tragica notizia della morte di Don Matteo - scrivono da Castelletto - Le parole non ci sono, resta l’affetto e la preghiera. Ricordiamo la sua passione, il suo impegno e il suo sorriso soprattutto per i nostri ragazzi. I funerali saranno a Cannobio martedì alle ore 10,30; la veglia funebre alle ore 20,30 di lunedì Lo ricorderemo con affetto in tutte le Messe di questa domenica in modo particolare alla Messa delle 11 in S. Antonio".