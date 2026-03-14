Divignano, attenzione al rischio truffe in paese

A dirlo è Monica Baldrighi, la quale ha voluto condividere quanto è accaduto a casa della madre sulla pagina Facebook Sei di Divignano se. Due individui sospetti, infatti, si sono avvicinati all’abitazione con l’obiettivo di parlare con l’anziana proprietaria. Ma, appena hanno visto arrivare la figlia, si sono allontanati in tutta fretta.

«Non sono spesso a casa, ma in quei giorni ero in ferie – racconta Baldrighi – sono tornata dopo aver fatto spesa e ho visto mia mamma interloquire con due persone fuori dal cancello. Appena li ho guardati, l’hanno salutata in modo sbrigativo per poi andarsene via. Oltre alla veneranda età, la mamma è sorda e non ha potuto riferirmi nulla di quella conversazione. La domanda mi sorge spontanea: se avessero avuto buone intenzioni, perché quei due soggetti sono scappati in quel modo? Dopo aver appoggiato le borse delle spesa, li ho visti entrare in un’altra casa da una coppia di anziani. Mentre lasciavano la zona in modo definitivo, mi sono accorta che in strada ce n’erano altri due. Ho poi parlato con il mio vicino raccomandandogli di stare attento. Si sente troppo di frequente di truffe ai danni di anziani, che si riescono a mettere in confusione più facilmente. Nella discussione del post alcuni hanno segnalato situazioni simili anche in altri Comuni. Io sono stata fortunata perché sono tornata al momento giusto, ma è stato casuale. Gli anziani non meritano certo di essere umiliati da gente inqualificabile e senza scrupoli».