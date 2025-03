Discariche abusive in terreni agricoli: 4 denunciati a Borgo Ticino

4 denunciati in pochi giorni dai carabinieri forestali di Oleggio per abbandono e gestione illecita di rifiuti.

I fatti

Prosegue la lotta dei carabinieri forestali all’abbandono di rifiuti nelle aree agricole.

In pochi giorni i Forestali di Oleggio hanno identificato e denunciato alla procura di Novara 4 persone di cui due di nazionalità straniera per abbandono e gestione illecita di rifiuti.

In un primo caso verificatosi a Borgo Ticino i forestali hanno accertato che il promittente acquirente di un terreno avesse permesso a più soggetti occupati nel settore dell’edilizia, di conferire sul terreno macerie, rifiuti pastici, metalli ed addirittura una cisterna dismessa per il gasolio, al fine di “ripianare ” le parti sconnesse del terreno.

In un secondo caso sempre a Borgo Ticino grazie alla segnalazione di un cittadino che riferiva di aver visto un automezzo scaricare macerie su un terreno agricolo, i militari risalivano alla ditta edile cui il mezzo era intestato ed accertavano che il titolare della stessa si fosse disfatto di macerie derivanti da lavori edili appena realizzati abbandonandoli su terreno agricolo.

In entrambi i casi i soggetti coinvolti sono stati denunciati alla procura di Novara per gestione illecita ed abbandono di rifiuti. la pena prevista per il reato va da 6 mesi a due anni.

Dovranno altresi rimuovere i rifiuti e ripristinare le aree interessate dall’abbandono.