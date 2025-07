Crolla il muro di una villa a Oleggio Castello: intervento dei pompieri e Aib

Cronaca

È successo ieri sera, nessun ferito

Ieri sera, martedì 22 luglio 2025, è crollata una vasta porzione di muro di una villa in via Nicolini, fortunatamente senza danni a persone.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’Aib che hanno messo in sicurezza l’area e bloccato la strada.

Le parole del sindaco Marco Cairo

“Ringrazio tutti per la celerità, ma soprattutto l' intervento di Arona Scavi che ha liberato la strada e abbattuto il restante muro pericolante. La strada ora è praticabile ed in mattinata ci sarà intervento di una ditta incaricata dal proprietario per terminare i lavori”.