Controlli straordinari dei carabinieri nel novarese: ad Arona un arresto per spaccio

Nel pomeriggio dell’11 marzo le Compagnie di Novara ed Arona, coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri, a seguito delle indicazioni del Prefetto di Novara, conseguenti alle linee guida del Ministero dell’Interno, hanno svolto un servizio ad ampio raggio finalizzato al contrasto di eventuali situazioni di degrado urbano.

I controlli ad Arona

A tal fine, cogliendo le segnalazioni della popolazione del comune di Arona, delle cui preoccupazioni si è fatto attivo interprete il Sindaco, si è proceduto al controllo di alcune zone cittadine, con particolare focus su alcuni stabili fatiscenti al fine di riscontrare eventuali attività di microcriminalità ovvero la presenza di irregolari sul territorio nazionale.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno arrestato un cittadino straniero regolarmente in Italia, poiché ritenuto responsabile di detenzione, presumibilmente a fini di spaccio, di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, per essere il presunto autore di un furto su autovettura.

Sono stati svolti poi controlli di alcuni esercizi pubblici che possono fungere da punti di aggregazione di soggetti controindicati, anche al fine di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.

In questa fase, i militari della provincia sono stati supportati dai colleghi del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, del N.A.S di Torino, del Nucleo Cinofili di Volpiano (TO), con l’impiego dei cani antidroga Jony e Jecky, e da agenti della Polizia Locale di Arona.

Il servizio ad ampio raggio è stato inoltre orientato alla verifica del rispetto delle normative volte a tutelare l’ambiente, la sicurezza dei lavoratori nonché la corretta gestione (incluso lo smaltimento) dei rifiuti delle lavorazioni industriali.

A Trecate

In tale ottica, sono stati quindi effettuati controlli, nel comune di Trecate, ad un sito cantieristico, esaminando sette aziende appaltatrici.

Gozzano e Paruzzaro

Inoltre, nei comuni di Gozzano e Paruzzaro, si è proceduto ad ispezionare alcune attività produttive nel settore della pulizia dei metalli.

In questa fase, i militari della provincia sono stati supportati dai commilitoni del Gruppo Forestale Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara, nonché dai funzionari del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

A conclusione delle attività, nel corso delle quali sono state identificate 142 persone e sottoposti a controllo 6 veicoli, sono state denunciate in stato di libertà, alla competente Procura, 9 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di violazioni in tema di normativa ambientale, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza alimentare e comminate sanzioni penali ed amministrative per circa 97.000 €, sospendendo inoltre 3 delle attività imprenditoriali controllate.

Nel complesso dell'operazione sono stati impiegati 30 militari del Comando Provinciale di Novara, 5 militari del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, 10 militari del Gruppo Forestale Carabinieri di Novara, 2 militari del N.A.S di Torino, 3 militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara, 2 militari del Nucleo Cinofili di Volpiano, 23 automezzi, nonché 8 funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara e 6 agenti della Polizia Locale di Arona.