Controlli antidroga con i cani al Fermi di Arona: esito negativo

Gli studenti sono stati ispezionati dai cani Berla e Rum, che non hanno trovato alcuna traccia di sostanza stupefacente

I carabinieri della Compagnia di Arona hanno effettuato alcuni controlli antidroga all’istituto Fermi di Arona e in Corso Liberazione con l’ausilio di due cani dell’unità cinofila.

Controlli sullo spaccio al Fermi: esito negativo

I carabinieri della Compagnia di Arona proseguono l’attività di prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì 5 febbraio infatti, i militari della Stazione Carabinieri di Arona, insieme ad una unità del nucleo carabinieri cinofili di Volpiano accompagnata da due esemplari di pastore tedesco, “Berla” e “Rum”, ha effettuato controlli mirati nell’istituto superiore “Fermi” di Arona, operazione che ha sortito esito negativo.

Un’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti

“L’utilizzo dei cani antidroga nelle scuole – spiegano dall’Arma – rappresenta un importante strumento per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’obiettivo principale di queste azioni è quello di radicare tra i giovani la cultura della legalità prevenendo condotte nelle quali emerga l’uso di sostanze proibite”.

Le metodologie di intervento utilizzate

I carabinieri sottolineano poi che questo genere di operazioni viene portata a termine sempre nel rispetto degli spazi scolastici e dell’individualità dei ragazzi. “È importante sottolineare – precisano infatti i carabinieri – che questi controlli sono svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto dei ragazzi e degli spazi nei quali svolgono le loro attività. I controlli sono poi stati estesi al Corso Liberazione, sempre in Arona, per rispondere alle istanze che nel tempo sono emerse nella zona, sortendo anche in questo caso esito negativo”.