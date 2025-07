Controlli a tappeto dei carabinieri tra Novara e Arona

Cronaca

Diverse le sanzioni elevate

Si è svolto dalla mattinata del 26 giugno e fino alle ore 2 del 27 giugno 2025, su tutto il territorio provinciale, sulla base delle decisioni assunte in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in tema di verifiche in contesti di degrado urbano e sociale, nonché di rispetto della normativa ambientale e del lavoro, un servizio integrato di controllo del territorio, disposto dal comandante provinciale dei carabinieri di Novara, che ha coinvolto entrambe le compagnie di Novara ed Arona.

I controlli

Per quanto concerne la compagnia carabinieri di Novara, è stato dato forte impulso ai controlli della circolazione stradale, prevalentemente nel centro del capoluogo, dove sono attualmente in corso gli “street games” e dove, data la considerevole presenza di giovani, si è proceduto anche a mirati controlli con l’etilometro. Controllato anche un esercizio commerciale a Carpignano Sesia da parte del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Novara, che ha provveduto a contestare diverse sanzioni per reati attinenti la formazione e la sicurezza dei lavoratori nonché il lavoro nero.

Nel corso del servizio sono state identificate 125 persone e sottoposti a controllo 59 veicoli; all’esito dei controlli è stato eseguito anche l’arresto di un cittadino italiano S.L.G. di anni 69 anni, in esecuzione di ordinanza dell’autorità giudiziaria e denunciati in stato di libertà quattro soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo di tentata occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui in concorso e di violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Comminate sanzioni amministrative e penali per complessivi euro 43.960,88.

Controllate da parte della compagnia di Arona, nei comuni di Arona, Gozzano e Borgomanero 3 residenze socio assistenziali per anziani (r.s.a.) e diverse attività commerciali, con la collaborazione dei reparti speciali dell’arma, quali nas di Torino e nil di Novara, integrati dal personale dell'asl di Novara e del dipendente spresal. Nel corso dei controlli sono state riscontrate delle irregolarità e sono state imposte prescrizioni di natura amministrativa.

Sottoposti a controllo 35 veicoli ed identificati 97 soggetti oltre alla denuncia in stato di libertà di due persone ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due persone per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di legislazione sugli impianti audiovisivi. comminate sanzioni amministrative e penali per complessivi euro 53.869,48.

Nel complesso, nel corso del servizio, sono stati impiegati 43 militari del comando provinciale dei carabinieri di Novara, 3 militari del nil di Novara, 2 militari del nas di Torino, 21 automezzi nonché 6 ispettori dell’asl di Novara.