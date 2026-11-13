Cinghiali sulle strade dell’Alto Novarese, incidente all’uscita del casello di Arona: coinvolte tre auto

Un agricoltore di Maggiora ha investito un ungulato sulla direttrice verso Borgomanero: nessuno ferito, ma i danni sono ingenti. Coldiretti: «L'emergenza riguarda tutti i cittadini»

Non è soltanto una questione di campi danneggiati e raccolti compromessi. La presenza dei cinghiali nell’Alto Novarese torna a sollevare preoccupazioni anche sul fronte della sicurezza stradale, dopo un incidente che ha coinvolto tre veicoli all’uscita del casello autostradale di Arona, in direzione Borgomanero.

Cinghiale sulla strada, incidente all’uscita del casello di Arona

Come fanno sapere da Coldiretti Novara Vco è successo domenica sera, 8 novembre, intorno alle 21.30. Roberto Terrini, titolare dell’azienda agricola Terrini Roberto di Maggiora, stava percorrendo quel tratto con il proprio furgone quando un cinghiale è sbucato improvvisamente dalla vegetazione. L’impatto è stato inevitabile e, a causa del tamponamento, sono rimaste coinvolte anche le due auto che viaggiavano dietro di lui. Fortunatamente nessuno dei conducenti ha riportato ferite, ma i danni ai mezzi sono consistenti.

«Non ho potuto assolutamente evitarlo, me lo sono letteralmente trovato davanti – racconta Terrini –. Nell’incidente sono state coinvolte altre due auto che si trovavano dietro di me, essendoci stato un tamponamento». Per il suo furgone, stima l’agricoltore, i danni ammontano ad almeno 6mila euro. Anche gli altri automobilisti dovranno affrontare spese importanti.

Terrini descrive una situazione sempre più difficile per chi vive e lavora nel territorio: «Siamo letteralmente invasi – evidenzia –. Oltre ai danni quotidiani che le nostre aziende devono far fronte a causa di questi animali, ora anche la sicurezza stradale è minacciata altamente: nello stesso luogo del mio incidente ce n’è stato un altro identico pochi giorni prima».

Coldiretti: «In gioco l’incolumità delle persone»

Sulla vicenda intervengono il presidente di Coldiretti Novara-Vco, Fabio Tofi, e il direttore Domenico Pautasso, che chiedono di affrontare il problema dei cinghiali non soltanto per le conseguenze sull’attività agricola, ma anche per i rischi che comporta per chi si mette alla guida.

«Non possiamo continuare a considerare il problema dei cinghiali soltanto dal punto di vista dei danni alle coltivazioni – sottolineano –. Qui è in gioco l’incolumità delle persone. Un animale che attraversa improvvisamente la carreggiata può trasformarsi in un pericolo concreto per chiunque si trovi alla guida».

I rappresentanti dell’associazione ricordano anche il tragico incidente del 2020 sull’A26, all’altezza di Novara, nel quale persero la vita due ragazzi dopo che la loro auto aveva urtato un cinghiale.

C’è infine il tema dei risarcimenti. Come spiegano Tofi e Pautasso, quando viene dimostrato che un incidente è stato provocato dallo scontro con un animale selvatico, è previsto un fondo regionale che copre parzialmente i danni. Resta però aperta la questione delle responsabilità. «Ma la responsabilità civile e morale di tutto questo a chi appartiene? Questa è la domanda alla quale occorre dare risposte concrete, insieme a un’efficace gestione della fauna selvatica», concludono.