Carne scaduta e irregolarità: disposta la chiusura di due locali a Castelletto

Le irregolarità sono state sanate e, dopo le verifiche dell'Asl e dei carabinieri, le attività potranno riaprire i battenti

I controlli condotte dai carabinieri nei giorni scorsi hanno portato alla chiusura di due ristoranti a Castelletto Ticino. I titolari hanno provveduto a sanare le irregolarità e potranno ora riaprire i battenti.

Carne scaduta nel ristorante

I carabinieri sono entrati in azione nei giorni scorsi per una serie di controlli nei locali dell’Aronese. A Castelletto Ticino è scattata la sanzione più pesante. All’interno di un ristorante infatti, i militari della stazione di Castelletto, intervenuti insieme ai carabinieri del Nas, hanno trovato una certa quantità di carne scaduta. I titolari del locale sono stati dunque sanzionati con una multa di 20mila euro ed è stata contestualmente disposta la chiusura del locale.

Chiuso anche un altro locale in paese

Nell’ambito degli stessi controlli, a causa del mancato rispetto degli standard di sicurezza, è stata disposta anche la chiusura di un altro locale. Entrambe le attività, ad ogni modo, hanno provveduto a sanare le irregolarità già nella giornata di venerdì 27, e dopo le verifiche dell’Asl, dell’Ispettorato del lavoro e dei carabinieri, hanno ottenuto il permesso di riaprire i battenti.

Una campagna di controlli capillare

“Anche su spinta della Questura – dice il sindaco Massimo Stilo – abbiamo promosso una campagna di controlli sulla regolarità e la sicurezza dei locali presenti sul nostro territorio. Interveniamo con la polizia locale e i carabinieri controllando circa 2 o 3 esercizi alla settimana. Un’esigenza diventata ancora più urgente dopo ciò che è accaduto a Capodanno a Crans-Montana. Bisogna vigilare sulle norme di sicurezza, sull’igiene e la regolarità delle nostre attività. Ringrazio per questo i carabinieri della nostra stazione, che si sono dimostrati estremamente pronti ed efficienti”.