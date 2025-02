Carabinieri, polizia e Asl all'ex Clipper di Arona

Intervento congiunto dei Carabinieri, polizia locale e Asl all’ex Clipper in via Sempione ad Arona nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025.

I fatti

"Ringrazio le forze dell’ordine e sanitarie per quanto fatto - fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli - Ora si procederà a sigillare completamente il fabbricato e ad emettere ordinanza ai proprietari per la disinfestazione totale esattamente come fatto per villa Cortese in Piazza Nazario Sauro.

Ci vuole del tempo e impegno ma pian piano situazioni private di degrado vengono affrontate e spero superate. Chi avesse proprietà in stato simile consigliamo di intervenire per evitare un aggravio di costi derivante dal nostro intervento".