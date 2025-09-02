Bimba tedesca si perde al mercato di Arona: ritrovata grazie a una mobilitazione generale

Una storia a lieto fine quella accaduta nella giornata di oggi, martedì 2 settembre ad Arona.

Il racconto del sindaco Alberto Gusmeroli

“In questo mondo ricco di brutte storie o finite male raccontiamo una storia a lieto fine grazie a una generale mobilitazione.

Diana una bambina tedesca di quattro anni si è smarrita oggi al mercato di Arona con il suo orsacchiotto in braccio. I genitori tedeschi spaventati hanno allertato subito i nostri agenti della polizia locale: Bartolucci Igor e Donadoni Sean che hanno avvisato la vicecomandante Sabrina Fiore, ma anche i Carabinieri e tutti i Bravissimi operatori del mercato che hanno attivato la loro chat per ritrovarla.

Grazie al “Tam Tam” un cittadino l’ha vista spaurita con il suo orsacchiotto in Piazza del Popolo e ha avvertito la polizia locale.

L’agente della polizia locale Massimiliano Cappiello l’ha avvicinata, grazie a dei turisti che parlavano tedesco ha potuto tranquillizzarla, poi l’ha presa in braccio per riportarla sana e salva ai suoi genitori.

Un bellissimo esempio di una mobilitazione generale positiva e di una storia a lieto fine. Bravissimi davvero tutti>.