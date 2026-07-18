Aronese smarrisce la borsa: gliela restituiscono gli agenti della Polizia di Stato

Una donna aronese ha smarrito la borsa, ma grazie all’interessamento attivo degli agenti della Polizia di Stato è riuscita a recuperare tutto ciò che le appartiene.

Il post sulla pagina social della Polizia

E’ una storia a lieto fine quella che gli agenti hanno deciso di raccontare nei giorni scorsi sulla pagina social “friendly” della Polizia di Stato, il contatto virtuale “Agente Lisa”. “Giuliana, 75 anni vive da sola ad Arona (Novara) – scrivono dalla Polizia – e dopo un viaggio con un bus sostitutivo del treno, si accorge di aver perso la sua borsetta. Dentro c’è tutto il suo mondo, documenti, portafoglio, telefono, effetti personali e persino le chiavi di casa”.

Gli agenti si attivano per recuperare la borsa

“Trafelata e impaurita – riporta Agente Lisa – raggiunge gli uffici della Polizia di frontiera di Domodossola, dove viene accolta dalla mia collega Anna, che inizia subito una serie di telefonate fino a rintracciare l’autista del bus. La borsetta è stata trovata, ma si trova ormai a Ispra, in provincia di Varese, a oltre 100 chilometri di distanza. Come fare per recuperarla? Ad Ispra non ci sono uffici di polizia, ma il Centro comune di ricerca dell’Unione Europea è sempre presidiato. Ad Anna viene così in mente di far lasciare la borsa proprio a quel corpo di guardia, dove a ritirarla andranno Mario e Rosario alla fine del loro turno di servizio”.

“In serata – prosegue il post – Giuliana riesce così a stringere di nuovo tra le mani la sua borsetta e questa volta non riesce a trattenere le lacrime. Abbraccia Anna, Mario e Rosario, felice di poter finalmente tornare a casa. Perché a volte il servizio più bello è anche quello che restituisce la serenità ai cittadini”.