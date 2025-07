Operazione

Servizio coordinato dei Carabinieri con 38 persone identificate, 19 veicoli controllati e una segnalazione per droga

Nella serata di mercoledì 3 luglio 2025, la città di Arona è stata teatro di un servizio coordinato di controllo del territorio, che ha coinvolto diversi reparti della Compagnia Carabinieri di Arona, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Novara e un’unità cinofila della Polizia Locale di Oleggio.

Arona: sospesa un’attività per violazioni sulla sicurezza sul lavoro

I controlli si sono concentrati in particolare sul Corso Liberazione, con l’obiettivo di contrastare violazioni al codice della strada e verificare il rispetto delle normative sul lavoro.

Sono stati ispezionati due esercizi commerciali: in uno di questi, il titolare – un cittadino turco di 27 anni – è stato denunciato in stato di libertà per violazioni penali in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

Gli altri controlli

Durante il servizio, sono state identificate 38 persone e controllati 19 veicoli, di cui 3 sanzionati per infrazioni al codice della strada.

Inoltre, un cittadino italiano è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale; l’uomo è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione, elemento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di presidio del territorio, volta a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi pubblici e nelle attività commerciali.