Arona, arrestato un 18enne sorpreso a spacciare in strada

I Carabinieri lo hanno fermato in via Gran Sasso d’Italia mentre cedeva una dose: in casa sua trovati oltre 90 grammi di hashish, marijuana e bilancini

Sorpreso mentre cedeva una dose di hashish in strada, un 18enne di Arona è stato arrestato dai Carabinieri. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio di venerdì 9 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Arona.

Arona, sorpreso a spacciare in strada

I Carabinieri stavano transitando in via Gran Sasso d’Italia quando hanno notato un movimento sospetto. Avvicinandosi, hanno sorpreso il giovane proprio nell’atto di cedere una dose di stupefacente a un uomo di 26 anni. Il tempestivo intervento ha permesso di recuperare sia la sostanza, risultata essere hashish, sia i 20 euro appena incassati come pagamento.

I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione del 18enne, dove i militari hanno trovato oltre 90 grammi di hashish, una modica quantità di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altri 65 euro in contanti.

Tutto lo stupefacente, il materiale e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati. Il giovane, disoccupato e incensurato, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.