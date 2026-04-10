Arona, sorpreso a rubare un monopattino in cantina: arrestato 26enne

E' stato bloccato mentre tentava il furto, refurtiva restituita al proprietario

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Arona.

Arona, sorpreso a rubare un monopattino

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un uomo italiano di 26 anni gravemente indiziato di tentato furto in abitazione commesso il 9 aprile scorso in Arona.

Alle 22 circa il proprietario di una abitazione di via Bertarelli, sentendo strani rumori provenienti dalla cantina, pensando che potessero essere dei ladri, cha chiamato il “112”.

Sul posto sono poco dopo sopraggiunti i Carabinieri che hanno sorpreso l’uomo, che aveva fatto irruzione nella pertinenza dell’abitazione, tentando di impossessarsi di un monopattino del valore di 300 euro circa.

L’autore del fatto, sottoposto a perquisizione, è stato quindi prontamente bloccato e condotto presso gli uffici del Comando Arma di Arona, mentre il monopattino veniva restituito al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti di rito, il responsabile è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Arona a disposizione della Procura della Repubblica di Verbania