Arona saluta commossa il professor Mario Spada

Si è spento nella mattina di domenica 23 febbraio il professor Mario Spada, già docente di matematica al Liceo Enrico Fermi di Arona. Nelle ultime settimane era ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni di salute. È spirato serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari e confortato dai sacramenti.

Il prof Spada

Durante la sua lunga carriera dedicata all’insegnamento, il professor Spada ha guidato molte generazioni di studenti e studentesse nell’affrontare le sfide della matematica. I colleghi del Liceo Fermi lo ricordano con affetto, avendo avuto modo di apprezzarne competenza e disponibilità oltre all'inconfondibile voce roboante.

Mario Spada è stato per molte persone anche un punto di riferimento nelle questioni sindacali negli anni di distaccamento presso la CISL Scuola. Con la moglie Teresa ha partecipato attivamente all’Associazione Italiana dei Maestri Cattolici, e, una volta in pensione, ha continuato da volontario a dare ripetizioni in oratorio. La sua famiglia era aperta all'esperienza dell'affido e nella sua casa hanno trovato ospitalità, nel corso degli anni, diversi bambini e bambine.

I figli Francesco, Matteo e Katiuscia hanno espresso il desiderio di rendere accessibile al pubblico una parte della sua biblioteca personale, ricca di testi di divulgazione matematica. La destinazione dei volumi, ancora da inventariare, sarà resa nota nelle prossime settimane.

La cara salma sarà ospitata presso la Casa funeraria Rossi, in via Isonzo 6 ad Arona. Il rosario sarà mercoledi 26 alle ore 19. Le esequie si terranno giovedì 27 febbraio, alle 14:30, nella chiesa di Santa Maria ad Arona, dopodiché il corpo sarà cremato a Domodossola e le ceneri torneranno a riposare nel cimitero di Arona, accanto alla moglie Teresa.

La famiglia invita chi volesse offrire un segno del proprio affetto a donare alle Sorelle Francescane di Arona o alla Casa per la Pace APS di Milano