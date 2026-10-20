Arona, controlli contro la “mala movida”: 80 persone identificate e un denunciato

Servizio straordinario dei Carabinieri nella notte del 18 ottobre: un automobilista è risultato positivo all’alcoltest e guidava con la patente revocata

Proseguono i controlli dei Carabinieri contro la cosiddetta mala movida sul Lago Maggiore.

Arona, controlli contro la “mala movida”

Nella notte del 18 ottobre, i militari della Compagnia di Arona hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, tutelare la sicurezza stradale e garantire la tranquillità pubblica nelle ore serali e notturne.

L’operazione, condotta con diverse pattuglie nelle aree di maggiore aggregazione della città, ha portato al controllo di 80 persone e 25 veicoli.

Durante le verifiche sulla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un automobilista che, sottoposto all’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico ampiamente superiore al limite consentito dalla legge. Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che l’uomo si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse già stata revocata.

Per il conducente è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. A questo si è aggiunta la contestazione della sanzione amministrativa per guida senza patente.

L’attività rientra nel più ampio programma di prevenzione disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Novara, che proseguirà anche nei prossimi fine settimana. L’obiettivo è tutelare l’incolumità degli utenti della strada e consentire a cittadini e visitatori di frequentare in sicurezza gli spazi urbani delle località del Lago Maggiore, soprattutto durante le ore della movida.