Arona arrestato uomo per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata

Nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri nel novarese.

Ad Arona

Nel comune di Arona sono stati controllati diversi locali e circa sessanta persone denunciando tre soggetti di cui due per tentato furto, avendo cercato di asportare effetti personali di avventori da un negozio e da un hotel e uno per porto di oggetti atti ad offendere (nello specifico un coltello serramanico). Anche sulle sponde del lago sono state elevate sanzioni amministrative, per circa 2.000 €, per irregolarità in materia di sicurezza alimentare.

Sempre ad Arona, nel corso delle attività, è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari di un cittadino italiano ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

Rimane sempre alto l’impegno dei Carabinieri della provincia di Novara per garantire rassicurazione alla cittadinanza, intercettando ed isolando le situazioni di potenziale rischio e procedendo nei confronti di coloro che vengono colti a delinquere.