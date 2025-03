Arona: accerchiano un anziano in un vicolo e lo prendono a pugni

Da giorni ad Arona si parla di un grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi.

Arona: accerchiano un anziano in un vicolo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio infatti, in corso Cavour all’altezza di vicolo Sant’Anna, si è verificata un’aggressione ai danni di un uomo over 60 che è stato preso a pugni da tre ragazzi poco più che ventenni, che in quell’occasione erano accompagnati da una ragazza più giovane.

A raccontare l’accaduto, ancora scosso, è un testimone oculare che, insieme a due amici, si trovava di fronte al “Papi”, noto locale sul lungolago Marconi.

«All’improvviso da vicolo sant’Anna è sbucato un signore barcollante che grondava sangue dal sopracciglio e dal labbro, entrambi spaccati. Spaventati, gli siamo andati incontro e lo abbiamo soccorso, facendolo sedere a un tavolo dell’enoteca Simonotti, dove abbiamo subito chiamato anche l’ambulanza della Cri, che è sopraggiunta poco dopo».

Alle domande dei soccorritori, l’anziano signore, in evidente stato di shock, ha risposto: «Non so ancora come sia successo, stavo facendo delle foto sul lungolago quando sono passati quei ragazzi e mi hanno fatto delle battute».

Forse una risposta che non è piaciuta ha scatenato la furia degli aggressori, che dopo il vile gesto sono usciti sul lungolago Marconi per raggiungere l’auto, una Fiat 500 nera parcheggiata di fronte a un locale, per poi darsi alla fuga.