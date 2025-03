Al via i lavori al padiglione Genietto di Lesa

All’insegna dello slogan “Vogliamo che i suoi ricordi siano questi… La mia vacanza più bella”, e con i saluti istituzionali del sindaco di Lesa Luca Bona, si è svolta sabato 22 marzo all’ex Società Operaia la presentazione ufficiale al pubblico dell’inizio dei lavori al Padiglione Genietto.

Il progetto

Quest’ultimo verrà ristrutturato per trasformarlo in una casa vacanza per bambini malati oncologici pediatrici con al seguito la famiglia. La sintesi della storia dell’edificio è stata letta da Paola Braga di Lesa Web Radio. «Come sindaco di Lesa è con grande orgoglio - ha esordito Bona - che mi appresto a presentare l’avvio del cantiere per la ristrutturazione di un luogo caro ai lesiani. E’ stato un percorso di preparazione complesso, reso possibile grazie al lavoro di squadra di molte persone, in sinergia con il territorio e nel rispetto delle direttive della Soprintendenza alle Belle Arti.

Questo progetto coinvolge tutta la Comunità. La presidente Franca Garavaglia, della Fondazione “Bianca Garavaglia ETS, per la ricerca e la cura sui tumori pediatrici”, ha ringraziato l’Amministrazione comunale, i tecnici, gli impiegati e le maestranze per l’impegno profuso. Ha accennato a Bianca e a Eugenio Cesare Davicini. Le loro storie di vita e malattia hanno nel tempo dato spazio alla speranza, attraverso la realizzazione nel 2025 di un progetto concreto di rinascita del Padiglione Genietto.

Ha poi concluso l’intervento affermando: «Oggi posiamo un sogno nato da piccoli fiori forti». Sono seguiti gli interventi delle dottoresse Maura Massimino e Valentina Villa, dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, di Luigi Laterza, consigliere provinciale di Novara. Il progetto nel dettaglio è stato illustrato dall’architetto Nicola Marinello, il quale ha sottolineato che i lavori hanno l’obiettivo di riportare l’edificio al suo stato originale, rispettandone le caratteristiche architettoniche. Al termine della presentazione il Comune ha offerto un rinfresco preparato dai volontari della Pro loco.