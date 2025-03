Addio all’ex consigliere comunale aronese Luigi Montonati

E’ mancato alla vita Luigi Montonati, due volte consigliere comunale e capogruppo in Consiglio ad Arona.

Il ricordo del sindaco Alberto Gusmeroli

“Dirigente d’azienda tra i più innovativi, applicava teorie gestionali che ancora oggi è spesso difficile vedere utilizzate precorreva i tempi, sempre un passo avanti. Pittore dalla grandissima sensibilità aveva tenuto mostre in tantissime località anche ad Arona.

L’ho conosciuto a settembre del 2008 nella sede di Arona della Lega. E’ stato il primo a credere nel sottoscritto, non avevo mai fatto politica, per me è stato un Maestro, lui da subito al mio fianco.

Nel 2009/2010 in quella fantastica campagna elettorale contro tutti mi ha difeso all’inverosimile anche quando arrivavano richieste dall’alto di allearsi, abbiamo trascorso giorni e giorni insieme, allora fumava tantissimo, scommettemmo e quindi dopo la vittoria smise.

Con lui facevo lunghe chiacchierate su tutti i temi e mi ha seguito sempre, anche l’anno scorso, con i suoi fondamentali consigli.

Ci siamo visti il giorno prima del suo ingresso in Ospedale, amava la vista di casa sua direttamente sul monte Rosa, una meraviglia e per un’ora abbiamo parlato della “nostra” Arona ma anche della politica nazionale cui era appassionato.

Quando tornavo in auto da Roma anche la sera tardi lo chiamavo e facevo il viaggio con lui: era una persona speciale.

Non mi mancherà solo un amico, ma un gran signore, un fratello: è mancato un personaggio che ha dato tanto ad Arona e se Arona è cresciuta e migliorata in questi anni molto è merito suo della sua esperienza messa al servizio di tutti”.